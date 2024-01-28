Мемориал участникам СВО и ремонт Дома печати: итоги встречи Радия Хабирова с журналистами

В Уфе появится мемориальный комплекс, посвящённый участникам СВО. Для его размещения архитекторы рассматривают площадь перед Дворцом спорта. Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с главными редакторами средств массовой информации. Диалог с журналистами глава региона провел в Доме печати, в котором, по его словам, проведут капитальный ремонт. Говорили об актуальных темах, о важности журналистов, которые выступают посредниками между руководством и жителями региона.

Традиции неизменны вот уже более полувека. Сейчас в типографии ежедневно печатается до 30 тысяч экземпляров газет, ежемесячно до шести тысяч выпусков журналов – это 80 процентов тиражей республиканских изданий. Цех работает в две смены, при необходимости и в три. Готовы трудиться и больше, но техника устарела, не хватает кадров. И если модернизацию оборудования начали, постепенно идет закупка, то с работниками сложнее.

Молодых специалистов нет, как видите, в основном работают люди пенсионного возраста, хотелось бы, чтобы молодые люди приходили к нам и учились. Ильдус Хасанов, директор типографии

В построенном в 1972 здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Но уже в этом году разработают проектно-сметную документацию – дизайн представили Главе Башкортостана. Работы начнут в 2025 году. Именно отсюда идет информационная война, журналисты – самые настоящие бойцы слова. Об этом говорили уже на встрече с редакторами СМИ.

Может, я чего-то могу не понимать, но то, как мы формируем общественное мнение, как все СМИ настраивают на то, чтобы поддержать наших воинов, это работает хорошо. Здесь многие из вас выезжали на территорию СВО, сами видели процессы, настроение наших ребят, нам здесь сейчас все нужно сделать таким образом, чтобы каждый на поле боя чувствовал себя героем. Понимал, что он главный человек, что вся республика о нем заботится, что он для нас герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан