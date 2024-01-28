Мемориал участникам СВО и ремонт Дома печати: итоги встречи Радия Хабирова с журналистами

В Уфе появится мемориальный комплекс, посвящённый участникам СВО. Для его размещения архитекторы рассматривают площадь перед Дворцом спорта. Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с главными редакторами средств массовой информации. Диалог с журналистами глава региона провел в Доме печати, в котором, по его словам, проведут капитальный ремонт. Говорили об актуальных темах, о важности журналистов, которые выступают посредниками между руководством и жителями региона.
Традиции неизменны вот уже более полувека. Сейчас в типографии ежедневно печатается до 30 тысяч экземпляров газет, ежемесячно до шести тысяч выпусков журналов – это 80 процентов тиражей республиканских изданий. Цех работает в две смены, при необходимости и в три. Готовы трудиться и больше, но техника устарела, не хватает кадров. И если модернизацию оборудования начали, постепенно идет закупка, то с работниками сложнее.
В построенном в 1972 здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Но уже в этом году разработают проектно-сметную документацию – дизайн представили Главе Башкортостана. Работы начнут в 2025 году. Именно отсюда идет информационная война, журналисты – самые настоящие бойцы слова. Об этом говорили уже на встрече с редакторами СМИ.
Глава республики ответил на вопросы журналистов, обсудили и темы заработной платы, и кадровые проблемы. Но за счет собственного энтузиазма и преданности делу, к примеру, у районных изданий есть преданные читатели. А значит, работа журналистов по-прежнему актуальна, особенно в насыщенном на масштабные и важные события 2024 году. В марте в России состоятся выборы Президента страны, осенью – Главы Башкортостана. И в этом контексте работа журналистов важна для каждого избирателя. СМИ предстоит осветить 450-летие столицы республики, международные форумы «Россия – Казахстан» и «Россия – спортивная держава». Башкортостан вновь в центре внимания.