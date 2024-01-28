Две династии из Башкирии приняли участие в форуме «Родные – Любимые»

Совет от президента. Владимир Путин дал старт ранее объявленному в стране Году семьи. Это произошло на всероссийском форуме «Родные – Любимые». Участниками этого мероприятия стали и две династии из Башкортостана. В их числе победители конкурса «Семья года» чета Ахмеровых из Стерлитамакского района, а также Махмутовых из Уфимского, которые приехали в составе трех поколений. Как прошел форум и какое напутствие дал президент?

Эта песня для Ахмеровых, по сути, гимн семьи. Поэтому именно ее они решили исполнить на встрече с Владимиром Путиным. На площадке всероссийского форума «Родные – Любимые» в Москве президент встретился с семьями со всей страны. Чета из Башкортостана рассказала о себе и попросила совета главы государства по воспитанию детей.

Владимир Путин также отметил особое место Башкортостана среди всех регионов страны. И даже признался в любви к республике.

Секрет воспитания неразрывно связан с музыкой. Рустам Расулович – директор сельского ДК, Анна Сергеевна – преподаватель вокала и фортепиано. Гармония в семье наполнена мелодией любви.

Выступать вместе Ахмеровы начали еще тогда, когда глава семьи работал в полиции. Первые номера они показали на ведомственном конкурсе «Щит и лира». А после выхода супруга в отставку семья стала еще больше репетировать. Так, через победу на конкурсе «Семья года» в прошлом году они пришли к беседе с президентом.

Традиционное блюдо бишбармак Махмутовы готовят на праздники все вместе. Это презентационный ролик для участия во всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые». В Москве они приняли участие в многочисленных конкурсах и викторинах. Семья для них – в первую очередь главное дело в жизни.

На выставке «Россия» в Москве Махмутовы получили подарок на стенде республики. Это традиционный сундук с предметами для каждого члена семьи.