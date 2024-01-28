В Уфе пройдёт чемпионат страны по зимнему плаванию

Соревнования состоятся только в марте, но тренировки начались уже сейчас. Среди жителей республики свои силы в турнире проверят мастера, а также дебютанты.

Так начинается утро на озере в парке Якутова. До выхода на воду рабочие готовят площадку. Заплывы проходят здесь через день. За это время лед нарастает до шести сантиметров. Распиливают его вручную, пласты вытаскивают, а самые большие оставляют в воде, под основным настилом.

Каждый его совет – результат многолетнего опыта. Ринат Мансуров – трехкратный чемпион России по зимнему плаванию. Останавливаться на достигнутом он не собирается, а потому готовится поехать на всероссийские соревнования в Москву. Там он выступит на всех дистанциях.

Я планирую во всех девяти дистанциях участвовать, хотя в моем возрасте это непросто. Даже дельфином поплыву. Ринат Мансуров, чемпион России по зимнему плаванию

Мансуров не только спортсмен. Он еще и инструктор-спасатель. Выступает на соревнованиях, вдохновляет на подвиги в ледяной воде новичков и следит за тем, чтобы во время заплыва не произошло никаких чрезвычайных ситуаций.

Энергией холода любители зимнего плавания готовы заряжаться в любую погоду. Пугает их только ветер. +1,5 °С – оптимальная температура воды для моржевания: к обеду она чуть прогреется.

Главное – восстановить дыхание, а дальше теплее становится. Евгений Плаксеев, любитель зимнего плавания

На озеро в парк Якутова приходят семьями. Здесь можно встретить как новичков, так и тех, кто завершил профессиональную карьеру. Купаться приходят четыре раза в неделю: одни выбирают начало дня, другие окунаются уже после работы. За сезон на подобный заплыв решаются до полутора тысяч человек. Более трехсот из них – новички. Среди них режиссер видеомонтажа телеканала БСТ Арсений Александров. Насмотревшись во время съемок за водными процедурами моржей, он и сам решился зайти в ледяную воду.

Всего в республике работают шесть клубов, где развивается зимнее плавание. Кроме Уфы, клубы для моржей есть в Нефтекамске, Учалах, Белебее, Стерлитамаке и Октябрьском.

Именно в парке Якутова клуб находится с 1967 года, и примерно 130 человек тогда его посещало. С 2014 года началась активная работа по продвижению зимнего плавания. Петр Кизько, председатель федерации зимнего плавания Республики Башкортостан