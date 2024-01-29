В Башкирии посчитали зимующих водоплавающих птиц

Подсчет проводили в рамках акции «Серая шейка», во время которой орнитологи осуществляют масштабный учет пернатых. Об этом сообщает телеграм-канал Национальный парк «Башкирия».

Фото №1 - В Башкирии посчитали зимующих водоплавающих птиц

Птиц считали на открытых участках Белой и Нугуша ниже плотин Нугушского и Юмагузинского водохранилищ и на реке Иргизлы, которая никогда не замерзает и где каждый год зимуют кряквы и оляпки.  

Фото №2 - В Башкирии посчитали зимующих водоплавающих птиц

Вот уже второй год на Белой зимует пара лебедей шипунов.

Фото №3 - В Башкирии посчитали зимующих водоплавающих птиц

Кроме того, этой зимой орнитологи заметили четырех орланов белохвостов – явление для нашего региона довольно редкое. По мнению экспертов, они остаются зимовать, так как им здесь хватает еды.   

Фото: Национальный парк «Башкирия», ТГ

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