В Башкирии посчитали зимующих водоплавающих птиц

Подсчет проводили в рамках акции «Серая шейка», во время которой орнитологи осуществляют масштабный учет пернатых. Об этом сообщает телеграм-канал Национальный парк «Башкирия».

Птиц считали на открытых участках Белой и Нугуша ниже плотин Нугушского и Юмагузинского водохранилищ и на реке Иргизлы, которая никогда не замерзает и где каждый год зимуют кряквы и оляпки.

Вот уже второй год на Белой зимует пара лебедей шипунов.

Кроме того, этой зимой орнитологи заметили четырех орланов белохвостов – явление для нашего региона довольно редкое. По мнению экспертов, они остаются зимовать, так как им здесь хватает еды.