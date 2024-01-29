«В городе такое недопустимо!»: дрифт в центре Уфы возмутил Ратмира Мавлиева

В Уфе на улице Карла Маркса парни на двух автомобилях устроили дрифт. Запись быстро распространилась в социальных сетях. По данным телеграм-канала «БашДТП», они вылезали с петардами в руках из окон машин, громко кричали и подвергали опасности других участников дорожного движения.
В итоге один из автомобилей врезался в ограждение. Глава администрации столицы поделился собственным мнением по поводу таких опасных виражей.
Видео посмотрели в госавтоинспекции Уфы и уточнили, что по данному факту уже начато административное расследование для установления обстоятельств и личностей хулиганов.
Фото: «БашДТП», ТГ