«В городе такое недопустимо!»: дрифт в центре Уфы возмутил Ратмира Мавлиева

В Уфе на улице Карла Маркса парни на двух автомобилях устроили дрифт. Запись быстро распространилась в социальных сетях. По данным телеграм-канала «БашДТП», они вылезали с петардами в руках из окон машин, громко кричали и подвергали опасности других участников дорожного движения.