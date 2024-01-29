Жители Башкирии смогут наблюдать за работой УК и МКД с помощью видеосервиса

Пока новая функция видеонаблюдения в приложении Госуслуги.Дом работает в пилотном режиме. Но уже сегодня жители Башкирии могут ею воспользоваться.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут наблюдать за работой УК и МКД с помощью видеосервиса

Проект видеонаблюдения в многоквартирных домах заработал благодаря сотрудничеству ГИС ЖКХ и технологического партнера. Отмечается, что пилотный видеосервис предполагает единый доступ. То есть управлять видеонаблюдением всех своих домов можно из одного личного кабинета. Для этого нет необходимости заводить дополнительные учетные записи: услугой можно пользоваться прямо в приложении Госуслуги.Дом.  

Можно легко отследить выполнение заявки по уборке придомовой территории в режиме онлайн, своевременно без лишних звонков и напоминаний убрать припаркованный автомобиль, чтобы не мешать очистке двора, и другое.

Артур Давлетшин, председатель госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

Все условия и запрос на подключение услуги в МКД доступны здесь.

Фото: сайт Правительства РБ  

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