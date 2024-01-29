Жители Башкирии смогут наблюдать за работой УК и МКД с помощью видеосервиса

Пока новая функция видеонаблюдения в приложении Госуслуги.Дом работает в пилотном режиме. Но уже сегодня жители Башкирии могут ею воспользоваться.

Проект видеонаблюдения в многоквартирных домах заработал благодаря сотрудничеству ГИС ЖКХ и технологического партнера. Отмечается, что пилотный видеосервис предполагает единый доступ. То есть управлять видеонаблюдением всех своих домов можно из одного личного кабинета. Для этого нет необходимости заводить дополнительные учетные записи: услугой можно пользоваться прямо в приложении Госуслуги.Дом.