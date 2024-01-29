В Башкирии недобросовестные золотодобытчики выплатят порядка 35 млрд рублей

За вред, нанесенный природе Башкирии, недобросовестные золотодобытчики выплатят в бюджет региона около 35 млрд рублей. Таково решение суда. Помимо этого, пять руководителей золотодобывающих компаний будут отвечать в суде за нарушение природоохранного законодательства.

По мнению руководителя Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Болотова, ситуацию удалось изменить в лучшую сторону благодаря решению Главы Башкирии о создании Республиканской межведомственной комиссии по недропользованию.

На момент ее создания в Башкирии работали 60 предприятий с лицензией на золотодобычу, сегодня таких компаний осталось только 47: Роснедра аннулировали 13 лицензий. Эти компании нарушали требования лицензий и природоохранное законодательство.

Именно по поручению председателя межведомственной комиссии Радия Хабирова была закрыта разработка месторождений на хребте Ирандык, что очень волновало жителей Башкирии. Тогда лидер республики поручил минэкологии создать в том районе особо охраняемую территорию.

По словам Романа Болотова, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства, а с нарушителей уже взыскано свыше 600 млн рублей. Подобные меры позволяют увеличивать доходную часть бюджета, а средства направляются на возмещение вреда природе.

Кроме того, Роман Болотов подчеркнул, что Башкирия стала передовым регионом в части наведения законного порядка в природоохранной сфере: с 2022 года опыт нашей республики перенимают другие субъекты страны.

Республиканская межведомственная комиссия осуществляет мониторинг исполнения недропользователями судебных решений, в том числе по рекультивации участков, где велась добыча. Вместе с тем, во избежание ситуаций, когда вред природе добытчиками уже нанесен, а на ее восстановление у них нет средств, решается вопрос о разработке проекта федерального закона. Инициатива предусматривает открытие в банке спецсчета для владельцев лицензий на случай отсутствия работ по рекультивации поврежденных земель.

При этом комиссия не ставит своей задачей наказать. Ее основная функция – контроль за соблюдением требований закона в природоохранной сфере: специалисты ведут подсчеты объемов добычи, контроль за добычей осуществляется с помощью беспилотников. Затем эксперты информируют о нарушениях, и природоохранные ведомства обращаются в прокуратуру. Далее совместно с правоохранителями они пресекают незаконные действия.