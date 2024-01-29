В Иглинском районе Башкирии наградили участников СВО

В Иглинском районе наградили участников специальной военной операции. Трое военнослужащих были удостоены медали генерала Шаймуратова. Награды солдатам вручил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.
Один из бойцов, Виль Абдрахимов, был награжден посмертно, медаль вручили его матери Салиме Вакиловне. Также почетные грамоты республики вручили и тем, кто активно занимается сбором и отправкой гуманитарных конвоев.
Во дворце культуры в этот день были подведены и итоги работы администрации и совета Иглинского района за 2023 год.