В Башкирии заготовили корма для обитателей природных парков

Тонны фуражного зерна, минеральной подкормки, сена и корнеплодов. В республике для зимовки обитателей природных парков и зоологических заказников заготовили корма. Приступили к этому ещё летом.

Холодная снежная зима – настоящее испытание для диких животных. Именно поэтому и создают площадки для подкормки. В общей сложности в Башкортостане организовали для копытных 194 таких зоны, для зайцев – 217, а также 447 солонцов.