Из Уфы в Астану могут запустить дополнительный авиарейс

Из башкирской столицы в Астану может появиться дополнительный рейс. Поручение о проработке данного вопроса озвучил сегодня Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе.
Кроме того, руководитель региона отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил заинтересованность в вопросе сотрудничества в рамках совместного развития проекта «Башкирское долголетие».
Если все разрешится благополучно, то туристы пенсионного возраста из нашей республики смогут посещать соседнее государство. В этой связи дополнительный рейс в Астану будет просто необходим.