Из Уфы в Астану могут запустить дополнительный авиарейс

Рейс неудобный, один раз в неделю. Первое время посмотрим, мы даже субсидировать готовы. Я туда летел час и 35 минут, а обратно пришлось лететь 3,5 часа до Москвы, это неудобно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии