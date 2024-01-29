Из Уфы в Астану могут запустить дополнительный авиарейс

Из башкирской столицы в Астану может появиться дополнительный рейс. Поручение о проработке данного вопроса озвучил сегодня Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе.  

Фото №1 - Из Уфы в Астану могут запустить дополнительный авиарейс

Рейс неудобный, один раз в неделю. Первое время посмотрим, мы даже субсидировать готовы. Я туда летел час и 35 минут, а обратно пришлось лететь 3,5 часа до Москвы, это неудобно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, руководитель региона отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил заинтересованность в вопросе сотрудничества в рамках совместного развития проекта «Башкирское долголетие».

Если все разрешится благополучно, то туристы пенсионного возраста из нашей республики смогут посещать соседнее государство. В этой связи дополнительный рейс в Астану будет просто необходим.

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