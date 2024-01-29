В Башкирии открылась еще одна телестудия для школьников

Познают азы телевизионного искусства со школьной скамьи. В школе №1 села Бакалы открылась телестудия для учащихся. Ребята уже приступили к производству своих первых проектов.

Помогают им профессиональные журналисты, работающие в средствах массовой информации района. Для начинающих телевизионщиков они организовали мастер-класс. Школьники пока учатся делать репортажи о жизни своего учебного заведения.