Жители Уфы все чаще жалуются на качество уборки снега

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Радий Хабиров отметил, что в Уфе увеличилось количество жалоб горожан на качество уборки снега.
Наибольшее количество обращений поступило от жителей Кировского, Советского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Глава Башкирии поручил мэру столицы Ратмиру Мавлиеву лично контролировать данный вопрос:
По информации регионального министерства ЖКХ, в течение прошлой недели в уборке снега в Башкирии было задействовано 1922 единицы техники и 3207 дворников.