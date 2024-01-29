Жители Уфы все чаще жалуются на качество уборки снега

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Радий Хабиров отметил, что в Уфе увеличилось количество жалоб горожан на качество уборки снега.

Фото №1 - Жители Уфы все чаще жалуются на качество уборки снега

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Кировского, Советского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов. Глава Башкирии поручил мэру столицы Ратмиру Мавлиеву лично контролировать данный вопрос:  

Видим рост числа жалоб по снегу. На это нужно обращать внимание, - подчеркнул Радий Хабиров. – И, соответственно, убирать общественные пространства. Все-таки мы их много делали, надо их содержать, в том числе и зимой, чтобы люди ходили. Насколько я понимаю, вас ждут очередные испытания. Снегопады, похоже, идут. Отрабатывайте, пожалуйста

Радий Хабиров, Глава Башкирии

По информации регионального министерства ЖКХ, в течение прошлой недели в уборке снега в Башкирии было задействовано 1922 единицы техники и 3207 дворников.

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