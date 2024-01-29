Радий Хабиров: «Мой призыв — созидать Башкортостан вместе!»

Сегодня во время оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии искренне поблагодарил всех, кто принимал участие в патриотическом концерте «Сильная республика — сильный Башкортостан», который состоялся в Уфе в минувшую пятницу.
По мнению Радий Хабирова, единение народа необходимо понимать и демонстрировать.
Руководитель республики призвал глав муниципалитетов проводить встречи с населением: если этого не делать, то паузу обязательно заполнит недостоверная информация, уверен он.
Радий Хабиров отметил, что одна из наиболее острых проблем, которая волнует граждан республики, это – экология. Он сообщил, что 31 января в Учалах состоится заседание межведомственной комиссии по недропользованию, где запланировано рассмотрение вопросов выдачи лицензий и надзора за деятельностью в этой отрасли. Также в этот день Радий Хабиров встретится с учалинцами.
Кроме того, руководитель региона поручил организовать проведение весной 2024 года районный форум «Управдом». В настоящее время в городах и районах Башкирии проводятся такие мероприятия. Важно, отметил он, чтобы эти форумы проводились не для формальности.
Радий Хабиров на встречу с Курултаем башкир предложил пригласить и тех, кто имеет отличную точку зрения «от нашего видения развития» для выработки единой позиции.
Фото: скриншот трансляции