Радий Хабиров: «Мой призыв — созидать Башкортостан вместе!»

Мы должны понимать, что единство республики есть и никто не позволит его расколоть. Вы, наверное, слышали мое предложение: здесь мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. В том числе и я. Поэтому, что я предлагаю. Надо переходить в плоскость определённых конкретных шагов и действий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии