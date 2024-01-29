Радий Хабиров: «Мой призыв — созидать Башкортостан вместе!»

Сегодня во время оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии искренне поблагодарил всех, кто принимал участие в патриотическом концерте «Сильная республика — сильный Башкортостан», который состоялся в Уфе в минувшую пятницу.   

Фото №1 - Радий Хабиров: «Мой призыв — созидать Башкортостан вместе!»

По мнению Радий Хабирова, единение народа необходимо понимать и демонстрировать.

Мы должны понимать, что единство республики есть и никто не позволит его расколоть. Вы, наверное, слышали мое предложение: здесь мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. В том числе и я. Поэтому, что я предлагаю. Надо переходить в плоскость определённых конкретных шагов и действий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель республики призвал глав муниципалитетов проводить встречи с населением: если этого не делать, то паузу обязательно заполнит недостоверная информация, уверен он.

Радий Хабиров отметил, что одна из наиболее острых проблем, которая волнует граждан республики, это – экология. Он сообщил, что 31 января в Учалах состоится заседание межведомственной комиссии по недропользованию, где запланировано рассмотрение вопросов выдачи лицензий и надзора за деятельностью в этой отрасли. Также в этот день Радий Хабиров встретится с учалинцами.

Кроме того, руководитель региона поручил организовать проведение весной 2024 года районный форум «Управдом». В настоящее время в городах и районах Башкирии проводятся такие мероприятия. Важно, отметил он, чтобы эти форумы проводились не для формальности.

Мой призыв — созидать Башкортостан вместе — находит понимание. Я не могу сказать, что какие-то глубинные национальные проблемы есть, но в том числе люди обращаются по вопросам сохранения культуры, языков народов, проживающих на территории республики. Поэтому уже со следующей недели мы начнем цикл моих встреч. Прежде всего, с Курултаем башкир я бы хотел встретиться, с Конгрессом татар, с Собором русских, с Канашем чувашей, с национальными культурными объединениями марийцев, удмуртов. Я бы хотел встретиться, чтобы они тоже обозначили, какие проблемы есть.    

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров на встречу с Курултаем башкир предложил пригласить и тех, кто имеет отличную точку зрения «от нашего видения развития» для выработки единой позиции.

Фото: скриншот трансляции

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