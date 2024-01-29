В уфимском аэропорту открыли входную группу терминала внутренних авиалиний

Сегодня для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, открыли входную группу терминала 1. Об этом информирует пресс-служба аэропорта «Уфа».

Она расположена под центральной частью навеса на привокзальной площади. Совсем скоро пассажиры смогут высаживаться под навесом терминала: работы завершаются.

В авиагавани напомнили, что схема подъезда к терминалу для посадки и высадки остается без изменений.

В ближайшие недели все пешеходные и транспортные зоны начнут функционировать полноценно.