Житель Башкирии сбывал наркотики в продуктовом магазине

В Бирске полиция установила подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Предварительно установлено, что местный житель, 1993 года рождения, устроился на работу в продуктовый магазин, где сбывал запрещенные вещества. Те, кто знал о точке сбыта, приходили в магазин и вместе с подозреваемым уходили в служебное помещение подальше от камер. Здесь мужчина получал оплату и отдавал товар.