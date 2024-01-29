Житель Башкирии сбывал наркотики в продуктовом магазине

В Бирске полиция установила подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Предварительно установлено, что местный житель, 1993 года рождения, устроился на работу в продуктовый магазин, где сбывал запрещенные вещества. Те, кто знал о точке сбыта, приходили в магазин и вместе с подозреваемым уходили в служебное помещение подальше от камер. Здесь мужчина получал оплату и отдавал товар.
Его задержали с поличным, изъято несколько пакетиков с мефедроном и весы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Он полностью признал свою вину.
Фото: пресс-служба МВД по РБ