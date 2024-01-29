Глава Башкирии на оперативном совещании подвёл итоги поездок в Казахстан и Санкт-Петербург

Для нас это была очень плодотворная поездка. Важно, что мы переходим от чистой торговли к более глубокой интеграции. Наши предприятия начали там локализацию, ряд казахстанских предприятий уже работает у нас. Самое главное, что мы создали каркас, инфраструктуру для развития надёжных и долгосрочных отношений с Казахстаном.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан