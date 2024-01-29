Глава Башкирии на оперативном совещании подвёл итоги поездок в Казахстан и Санкт-Петербург

Количество авиарейсов в Казахстан увеличат, осуществят пробную поставку зерна и рассмотрят перспективы строительства мультискладов. Об итогах поездки в Астану говорили сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Это была одна из основных тем обсуждения. Во время визита башкирской делегации подписали 8 новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве. Для реализации намеченных планов необходимо увеличить количество авиарейсов.

Для нас это была очень плодотворная поездка. Важно, что мы переходим от чистой торговли к более глубокой интеграции. Наши предприятия начали там локализацию, ряд казахстанских предприятий уже работает у нас. Самое главное, что мы создали каркас, инфраструктуру для развития надёжных и долгосрочных отношений с Казахстаном.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подвели итоги и еще одной рабочей поездки в Санкт-Петербург, где прошли мероприятия к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. В Ленобласти погибло 16 тыс. уроженцев Башкортостана, в память павших воинов установлена мемориальная доска. Минувшим летом в Санкт-Петербурге успешно прошли Дни Башкортостана, кооперацию можно продолжить в других сферах, сказал Глава Башкортостана.

Мы очень неплохо поработали в Санкт-Петербурге, нужно продолжать в таком же духе. Нужно организовать ярмарки с нашей продукцией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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