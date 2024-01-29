Глава Башкирии на оперативном совещании подвёл итоги поездок в Казахстан и Санкт-Петербург

Количество авиарейсов в Казахстан увеличат, осуществят пробную поставку зерна и рассмотрят перспективы строительства мультискладов. Об итогах поездки в Астану говорили сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Это была одна из основных тем обсуждения. Во время визита башкирской делегации подписали 8 новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве. Для реализации намеченных планов необходимо увеличить количество авиарейсов.
Подвели итоги и еще одной рабочей поездки в Санкт-Петербург, где прошли мероприятия к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. В Ленобласти погибло 16 тыс. уроженцев Башкортостана, в память павших воинов установлена мемориальная доска. Минувшим летом в Санкт-Петербурге успешно прошли Дни Башкортостана, кооперацию можно продолжить в других сферах, сказал Глава Башкортостана.