Радий Хабиров ознакомился с лабораториями межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Лучшее пространство для студентов. Радий Хабиров дал высокую оценку кампусу во время осмотра первой очереди. Глава республики осмотрел лаборатории научного пространства. Техническое открытие объекта было в декабре. Сейчас помещения заполняют научные коллективы. Несколько этажей выделены под конкретные вузы, например УУНИТ, БГМУ или УГНТУ. Кабинеты оснащены высокотехнологичным оборудованием. В IQ-парке также разместились Предпринимательская точка кипения, Центр молодежного инновационного творчества, стартап-студии, Бизнес-акселератор, зона коворкинга.

Мы постарались творчески подойти к созданию IQ-парка, использовали здесь современные архитектурные решения. Созданная концепция отражает представления студентов о том, каким должен быть современный мир.

IQ-парк – первая очередь кампуса. Проект предусматривает строительство целого комплекса зданий – семь башен, каждую из которых назовут в честь всемирно известных учёных. Также в рамках второй очереди будет построено четырехэтажное здание, в котором будут расположены лаборатория «Фотоника», «Школа 21» и «Геномный центр». Создание межвузовского студенческого кампуса мирового уровня позволит обеспечить межрегиональное и федеральное позиционирование Башкортостана, как одного из ведущих научно-образовательных, инновационных и технологических центров страны.