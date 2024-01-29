Жители Бирска открыли бизнес благодаря соцконтракту

Центр занятости помогает жителям республики открыть бизнес. На основе адресной социальной поддержки, социального контракта и в рамках программы содействия началу предпринимательской деятельности безработных граждан можно получить единовременную финансовую помощь в размере 153 тысяч рублей. По социальному контракту выплачивается до 350 тысяч в зависимости от бизнес-плана.

Летит древесная мука, в мастерской приятный запах сосны. Максим Патрушев научился этому ремеслу в детстве у отца, который был плотником. Он нашел способ получать доход от любимой работы. Производит столы, стулья, двери и другую мебель. Для этого сначала построил мастерскую, затем совместно с центром занятости составил и отправил на конкурс бизнес-план. Так он выиграл единовременное пособие – 153 тысячи рублей. За трудоустройство жены-инвалида на частное предприятие мужчина получил еще 100 тысяч. На всю сумму были приобретены станки для мастерской. Производством изделий из дерева Патрушевы занимаются с 2022 года. Супруга принимает заказы, ведет переговоры.

В этой бирской мастерской не умолкает шум швейных машин. Регина Бильбартовна получила от государства 350 тысяч рублей по программе социального контракта. Здесь шьют костюмы для кадетов, теплую одежду для участников специальной военной операции, спальные мешки. В ноябре приступив к работе, волонтёры уже отправили порядка 3 тысяч единиц обмундирования.

Благодаря государственной помощи в рамках адресной социальной поддержки малоимущих по соцконтракту в прошлом году бизнес в республике открыли порядка 1300 человек. Предприниматели, участвующие в программе, направляют вырученные средства на приобретение оборудования и расходные материалы.