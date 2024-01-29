ХК «Салават Юлаев» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Сегодня наша команда завершала дальневосточное турне второй игрой против «Адмирала». В первом периоде хозяева вышли вперёд – Джованни Фьоре открыл счёт после ошибки обороны «Салавата».

Сравнять счёт наша команда смогла в середине второго периода, розыгрыш большинства завершился шайбой Данила Алалыкина. В третьей двадцатиминутке «Салават» смотрелся лучше и довёл дело до победы – первую шайбу в КХЛ на свой счёт записал защитник Ярослав Цулыгин. 2:1 – победа «Юлаевцев» и досрочный выход в плей-офф. Следующий матч наша команда проведёт в Уфе, 1 февраля подопечные Виктора Козлова сыграют против «Лады».