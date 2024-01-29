Радий Хабиров рассказал, как будет развиваться Башкирия

Единство республики – есть и никто не позволит его расколоть! Доказательством тому стал патриотический концерт «Сильная республика – сильный Башкортостан». Он прошёл в столице региона в минувшую пятницу. Но в этом направлении нужно продолжать работать, сказал Глава Башкортостана сегодня на оперативном совещании, которое традиционно проходит по понедельникам.

Патриотический концерт объединил 50 тысяч жителей республики. Глава Башкортостана поблагодарил участников за неравнодушие и ответственность. Призыв Радия Хабирова созидать республику находит понимание.

Мы работаем не только с теми, кто согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы возникают в разных сферах – ЖКХ, экология, спорт. Важно общаться и встречаться с людьми, чтобы рассказать о перспективах развития. И эта ответственность ложится и на руководителей районных администраций. В перспективе у самого главы республики – встречи с представителями национальных общественных организаций, чтобы каждый смог высказаться. Найти пути решения вопросов в сфере ЖКХ планируется на форуме управдомов. Экологическую тему поднимут во время рабочей поездки.

Рассказывать о наших планах, о наших задачах. Проблем много и в ЖКХ, и социального характера проблем много. Людям надо рассказывать о том, куда мы двигаемся и что делаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время визита башкирской делегации в Казахстан подписали 8 новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве – ещё одна важная тема оперативного совещания. Для реализации намеченных планов необходимо увеличить количество авиарейсов, с прицелом на предстоящий в Уфе международный форум «Россия – Казахстан». Резонанс от подобных мероприятий долгоиграющий. К примеру, после минувших дней Башкортостана в августе прошлого года в Санкт-Петербурге готовы продолжить сотрудничество.

Мы очень неплохо поработали в Санкт-Петербурге, нужно продолжать в таком же духе. Нужно организовать ярмарки с нашей продукцией. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В планах – проведение в Уфе форума ремесленников. За 11 месяцев 2023 года мастера республики в сфере народных художественных промыслов произвели изделий на 233,5 млн рублей. Им предоставляются субсидии из федерального и республиканского бюджетов.

Основной показатель, который есть – это увеличение количества самих народно-художественных изделий, так и предприятий, которые начнут работать. Если брать по муниципальному образованию, то это всё-таки 500 человек. По организациям пока не так много, есть 14 организаций, с которыми мы работаем. Мы с каждым отрабатываем, чтобы вошли в реестр НХП, чтобы можно было оказать федеральные меры поддержки. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан