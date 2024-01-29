Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств в Башкирии

Новый старый центр в Уфе, озеленение парков и алей в районах республики. Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств в населённых пунктах Башкортостана.
Сегодня была представлена «дорожная карта» обновления «гостевых» улиц в историческом центре города – Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической и Новомостовой. На это в 2024 году планируют направить 1,5 млрд рублей. Речь идёт о модернизации тротуаров, уличного освещения, ремонте фасадов домов. К юбилею столицы высадят 450 крупномерных саженцев липы. В республике в этом году планируют привести в порядок 123 общественных территории на сумму более миллиарда рублей.
Наиболее масштабным проектом в Уфе станет обновление парка имени Лесоводов Башкортостана. В Нефтекамске приведут в порядок аллею по проспекту Юбилейному. В Ишимбае продолжат благоустраивать центральный парк культуры и отдыха имени Александра Матросова. А в Салавате – аллею по бульвару Салавата Юлаева.