В Башкирии избрали нового председателя ЦИК

В Башкортостане избрали нового председателя Центральной избирательной комиссии. Им стал проректор по образовательной деятельности Азат Галимханов, ранее также являющийся членом ЦИК. Кандидатуру выбрали единогласным решением членов Центризбиркома, которые сегодня голосовали в ходе 66-го заседания комиссии.

Были соблюдены все положенные нормы, вначале выбрали членов счетной комиссии, затем представили на обсуждение кандидатуру Галимханова, после чего участники с правом решающего голоса оставляли заметки в специально созданных бюллетенях. В режиме ВКС за происходящим наблюдал член Российской избирательной комиссии. Азат Галимханов прошёл путь от стажера преподавателя кафедры криминалистики до проректора вуза. Удостоен звания Заслуженного юриста республики.

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