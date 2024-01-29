Без права на ошибку: как сапёры из Башкирии работают в зоне СВО

Инженерно-саперная группа башкирского полка, сформированного из мобилизованных, ежедневно на передовой минируют поля, чтобы не допустить прорыва противника, и разминируют освобождённые территории.

Каждый сигнал металлоискателя означает потенциальную угрозу под ногами. Инженерно-саперная группа башкирского полка на расстоянии нескольких метров друг от друга исследует каждый клочок земли. Перед ребятами поставлена ответственная задача, от успешного выполнения которой зависят жизни не только военнослужащих, но и мирного населения.

Звуки выстрелов артиллерии не умолкают ни на минуту. Линия боевого соприкосновения недалеко. Вооруженные силы России давят противника, который всё же огрызается. И помогают ему в этом западные страны, чьи снаряды буквально усыпали землю Донбасса.

За прошлый год только эта сапёрная группа разминировала более тысяч боеприпасов. А на передовой наоборот, установили минные заграждения. Благодаря слаженной работе, другие подразделения смогли продвинуться вперёд, и занять новые рубежи.