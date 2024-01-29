В Уфимском онкодиспансере проводят операции с помощью гамма-детектора

Врачи Уфимского онкодиспансера успешно удаляют сигнальные лимфоузлы пациентам с меланомой. Так называется операция, при которой ткани лимфоузла изучаются на наличие метастаз с помощью гамма-детектора. Такой аппарат поступил ранее в медучреждение по программе «Здоровье».

Новый вид радионуклидной диагностики. Применение данной технологии и последующего хирургического лечения стало возможным благодаря гамма-детектору для лучевого исследования. Прибор с высокой точностью улавливает радиоактивность и помогает хирургу найти и удалить сигнальные лимфатические узлы. Пациенту вводят радиофармпрепарат вокруг опухоли. Через 20-30 минут он обследуется на гамма-детекторе для того, чтобы хирург провёл навигацию и определил все лимфоузлы, которые накапливают препарат.

На операционном столе через полость рта пациенту вводят роботизированный гамма-зонд и ищут метастазы в лимфатических узлах. Манипуляции внутри тела производятся с помощью ручного инструмента.

Этому пациенту произвели удаление только одного лимфоузла, так как другие не подвергались устранению. После, патоморфологи изучат биофильтр и в дальнейшем тактика лечения будет определяться по наличию или отсутствию метастаз.