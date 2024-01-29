В Уфе привлекут к ответственности парней, которые устроили дрифт в столице

В Уфе привлекут к ответственности двух парней, которые устроили дрифт в столице. Минувшей ночью водители двух белых БМВ решили прокатиться с огоньком. На улице Карла Маркса они пускали автомобили в занос, а пассажиры при этом стреляли из фейерверков. В какой-то момент одну машину занесло так, что она врезалась в ограждение.
Как рассказал водитель по имени Азамат, он купил «немца» всего три месяца назад и, как оказалось, уже нарушал правила. На него составлен административный материал, любителя дрифта ждёт ремонт забора и авто. Оказалось, что и второй дрифтер злостный нарушитель ПДД. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».