В Уфе привлекут к ответственности парней, которые устроили дрифт в столице

В Уфе привлекут к ответственности двух парней, которые устроили дрифт в столице. Минувшей ночью водители двух белых БМВ решили прокатиться с огоньком. На улице Карла Маркса они пускали автомобили в занос, а пассажиры при этом стреляли из фейерверков. В какой-то момент одну машину занесло так, что она врезалась в ограждение.