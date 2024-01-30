Радий Хабиров встретился со студентами и школьниками, которые проходят сборы на базе парка «Патриот»

Самые лучшие впечатления, я с большим удовольствием приезжаю в «Патриот». Здесь лучшие наши ребята проходят обучение. Они ещё подростки, им по 16-17 лет, но у них такой сильный дух и потрясающий патриотизм. Раньше были разговоры о том, что молодёжь не та, нет – это не так, молодёжь очень хорошая. Наша задача – помочь им сориентироваться в этой жизни. Мы старше и несём за них ответственность, поэтому проводим такие встречи. Многие из низ первый раз покинули своих родителей и уехали из дома впервые, где будут ночевать пять дней. Это некое такое моральное испытание. Хорошие ребята, с удовольствием с ними работаю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан