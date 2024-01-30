Радий Хабиров встретился со студентами и школьниками, которые проходят сборы на базе парка «Патриот»

Глава республики Радий Хабиров встретился со студентами и школьниками, которые проходят сборы на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Сейчас здесь несколько сотен ребят из колледжей Зауралья постигают азы армейской жизни.

Беседа с главой региона шла о развитии материально-технической базы колледжей, патриотизме, героях специальной военной операции. Студенты и сами задавали вопросы на любые темы. Радий Хабиров дал развернутый ответ каждому. Он отметил, что молодым людям, осваивающим разные профессии, будет полезен этот опыт.

Самые лучшие впечатления, я с большим удовольствием приезжаю в «Патриот». Здесь лучшие наши ребята проходят обучение. Они ещё подростки, им по 16-17 лет, но у них такой сильный дух и потрясающий патриотизм. Раньше были разговоры о том, что молодёжь не та, нет – это не так, молодёжь очень хорошая. Наша задача – помочь им сориентироваться в этой жизни. Мы старше и несём за них ответственность, поэтому проводим такие встречи. Многие из низ первый раз покинули своих родителей и уехали из дома впервые, где будут ночевать пять дней. Это некое такое моральное испытание. Хорошие ребята, с удовольствием с ними работаю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На пятидневную смену приехали ребята из Абзелиловского, Баймакского, Сибайского, Бурзянского районов республики. Глава Башкортостана завершил встречу со студентами в тире, где молодые люди показали свои навыки стрельбы. Наиболее отличившиеся получили в подарок часы от Радия Хабирова.

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