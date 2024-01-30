Радий Хабиров встретился со студентами и школьниками, которые проходят сборы на базе парка «Патриот»

Глава республики Радий Хабиров встретился со студентами и школьниками, которые проходят сборы на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Сейчас здесь несколько сотен ребят из колледжей Зауралья постигают азы армейской жизни.
Беседа с главой региона шла о развитии материально-технической базы колледжей, патриотизме, героях специальной военной операции. Студенты и сами задавали вопросы на любые темы. Радий Хабиров дал развернутый ответ каждому. Он отметил, что молодым людям, осваивающим разные профессии, будет полезен этот опыт.
На пятидневную смену приехали ребята из Абзелиловского, Баймакского, Сибайского, Бурзянского районов республики. Глава Башкортостана завершил встречу со студентами в тире, где молодые люди показали свои навыки стрельбы. Наиболее отличившиеся получили в подарок часы от Радия Хабирова.