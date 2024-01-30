В Уфе хоккейные ворота упали на 11-летнего ребенка

Сообщения об 11-летней девочке, которая в конце прошлого года получила травму на игровой площадке на улице Таллинской, проверила прокуратура Демского района Уфы.

Установлено, что школьница каталась на коньках и незакрепленные ворота упали прямо на нее. Ребенок получил серьезную травму: перелом кисти левой руки.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, данную территорию обслуживает ООО «Сфера», которая пренебрегла требованиями законодательства о закреплении конструкции. Данное обстоятельство повлекло угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетнего ребенка.