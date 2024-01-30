Под Уфой пожар едва не унес жизнь 7-летнего ребенка

Накануне в селе Нагаево в частном доме случился пожар. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание произошло днем, родители были на работе, ребенок находился дома один.

Мальчик играл с опасными предметами и в какой-то момент на кровати загорелся матрас. Едкий дым быстро распространился по всему дому. Но школьник решил, что помещения нужно проветрить и открыл входную дверь, чем усугубил ситуацию. Только после этого ребенок позвонил матери и сообщил о пожаре.

Сильный дым из дома заметил строитель, который находился неподалеку от места происшествия. Он забежал в дом, быстро нашел мальчика, который уже надышался дымом.

Мужчина вывел ребенка на улицу, потом снова вошел в дом и закрыл все окна, чтобы кислород не поступал в помещения. Пожарные быстро потушили огонь.