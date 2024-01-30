В Башкирии пьяный мужчина дважды совершил тяжкие преступления

В дежурную часть Отдела МВД России по Стерлитамакскому району обратилась женщина. С ее слов, в одном из учреждений находился опасный предмет. На место выехала полиция и представители других экстренных служб.

После осмотра помещений и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было. Информация оказалась ложной.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УГРО быстро установили и задержали автора ложного сообщения: 42-летнего жителя села Октябрьского.

Он рассказал, что распивал спиртное, потом ему стало скучно. Тогда он решил позвонить в экстренные службы и сообщить о том самом опасном предмете в муниципальном учреждении.

Установлено, что сельчанин был причастен еще к одному преступлению: он угрожал сотрудникам магазина ножом и пытался похитить деньги из кассы. К счастью, у него ничего не получилось.