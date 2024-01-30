Стали известны последствия пожара в многоэтажном доме в городе Башкирии

Зашёл в горящую квартиру и начал звать девочку. Слава Богу, она откликнулась. Схватил её и через огонь вынес в коридор, там уже было сильное задымление, дышать было тяжело. Тут подоспели пожарные, они надели нам маски и вывели на улицу. На «скорой» нас увезли.

житель дома