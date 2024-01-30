Стали известны последствия пожара в многоэтажном доме в городе Башкирии

20 января в Белорецке произошёл крупный пожар. Глава администрации района Андрей Иванюта рассказал о последствиях несчастного случая.
Напомним, пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Кирова. До прибытия пожарных один их жильцов дома проснулся из-за стука в дверь и информации, что в горящей квартире находится 11-летняя девочка. Мужчина проявил смелость и бросился в огонь.
Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 63 человека. Госпитализированы трое пострадавших. Известно, что 11-летнюю девочку мама воспитывает одна. Причиной возгорания стал включенный обогреватель.
Фото: МЧС по РБ.