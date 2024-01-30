В Башкирии перед судом предстал виновник серьёзной аварии

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, а также взыскал в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.