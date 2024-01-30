В Башкирии начали готовиться к половодью

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров встретился с главами администраций городов и районов Башкирии и обсудил вопросы заключения договоров на проведение взрывных работ на участках рек, где могут образоваться заторы. Заключить договоры он поручил в срок до 15 февраля текущего года.

Исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал о подготовке к взрывным работам. Он отметил, что мониторингом затороопасных участков водоемов специалисты будут заниматься на специальных средствах: судно на воздушной подушке, аэролодка, беспилотная авиация и вертолет Ка-32. Это позволит своевременно выявить проблемные участки.