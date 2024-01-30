В СНТ Уфы прошли противопожарные рейды

В садовых товариществах столицы прошли регулярные противопожарные рейды. Сотрудники Управления гражданской защиты, Управления пожарной охраны и отдела надзорной деятельности и профилактической работы Уфы проверяли печное оборудование и электроприборы.

Именно так отапливают свои дома те, кто проживает в садах на постоянной основе. Но зачастую неисправность приборов и нарушение правил эксплуатации  чаще всего приводит к трагедиям.

Участники профилактической группы осматривала печи и системы электроотопления, давали рекомендации  к устранению нарушений. Кроме того, всем хозяевам были вручены памятки, где подробно изложены инструкции безопасности.

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