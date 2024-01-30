В Уфе прошел вечер памяти композитора Ильшата Яхина

В Уфе прошел вечер памяти заслуженного деятеля искусств Башкортостана, композитора Ильшата Яхина. Талантливого артиста не стало два года назад. На одной сцене собрались звезды республиканской эстрады, а также артисты Национального молодежного театра и Башкирского драматического театра, в которых Ильшат Яхин проработал последние 10 лет жизни и заведовал музыкальной частью, оформляя спектакли.

К Ильшату Яхину как профессионалу обращались для оформления мероприятий республиканского уровня, в том числе и за рубежом. Он также стал составителем музыкального материала для поющего фонтана «Семь девушек» в Театральном сквере. Композитор писал музыку для фильмов и сериалов. Осталось немало неизданных материалов, которые семья намерена представить публике.