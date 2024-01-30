В Уфе в лицо молодого человека выстрелили из ракетницы

Инцидент произошел в столице Башкирии в минувшие выходные: в ночь с 27 на 28 января. По данным некоторых интернет-источников, местом происшествия стало одно из ночных заведений на Гостином дворе.
Предварительная версия правоохранителей: парень вступил в перепалку с компаний незнакомых ему людей, один из которых выстрелил из ракетницы и попал уфимцу глаз. Пострадавшему вызвали скорую помощь и доставили в травмпункт института глазных болезней.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, данный факт зарегистрировали в Отделе полиции №9 УМВД России по Уфе. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности участников инцидента.