В Уфе в лицо молодого человека выстрелили из ракетницы

Инцидент произошел в столице Башкирии в минувшие выходные: в ночь с 27 на 28 января. По данным некоторых интернет-источников, местом происшествия стало одно из ночных заведений на Гостином дворе.

Предварительная версия правоохранителей: парень вступил в перепалку с компаний незнакомых ему людей, один из которых выстрелил из ракетницы и попал уфимцу глаз. Пострадавшему вызвали скорую помощь и доставили в травмпункт института глазных болезней.