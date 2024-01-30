Жители Аскинского района плетут масксети и готовят тушенку для бойцов СВО

Поддержка солдат. Жители Аскинского района объединяются, чтобы помогать бойцам, участвующим в спецоперации. Они изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, вяжут носки и собирают необходимые вещи. Отдельно режут лапшу и закатывают банки с тушенкой, чтобы подарить ощущение домашнего уюта солдатам, несущим службу.

Обработка банок уксусом – быстрый и надежный способ стерилизации, говорят жительницы с. Кубиязы. Пока одни занимаются этим, другие раскладывают мясо и заливают крепким жирным бульоном. На кухне медресе женщины после занятий собираются регулярно. Первую партию из почти 300 банок они уже отправили на передовую. Теперь готовят вторую.

Песня создает и трудовое настроение. Члены женсовета села развернули настоящий цех по производству лапши. Кто-то месит тесто, другие раскатывают и нарезают.