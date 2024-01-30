Жители Аскинского района плетут масксети и готовят тушенку для бойцов СВО

Поддержка солдат. Жители Аскинского района объединяются, чтобы помогать бойцам, участвующим в спецоперации. Они изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, вяжут носки и собирают необходимые вещи. Отдельно режут лапшу и закатывают банки с тушенкой, чтобы подарить ощущение домашнего уюта солдатам, несущим службу.
Обработка банок уксусом – быстрый и надежный способ стерилизации, говорят жительницы с. Кубиязы. Пока одни занимаются этим, другие раскладывают мясо и заливают крепким жирным бульоном. На кухне медресе женщины после занятий собираются регулярно. Первую партию из почти 300 банок они уже отправили на передовую. Теперь готовят вторую.
Песня создает и трудовое настроение. Члены женсовета села развернули настоящий цех по производству лапши. Кто-то месит тесто, другие раскатывают и нарезают.
К слову, кубиязовцы первыми в районе освоили технологию плетения маскировочных сетей. Участвуют сельчане разного возраста. Цветовую гамму выбирают в соответствии с сезоном. Жители занимаются и изготовлением окопных свечей – выполняют просьбу солдат. А чтобы бойцы могли почувствовать благодарность земляков, школьники пишут им письма. Кто-то адресует их близким, другие составляют послание без указания конкретного имени. Главное – передать солдатам душевное тепло.