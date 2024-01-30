В Уфе швейная фабрика начала сотрудничество с предприятием из Беларуси

Уфимская швейная фабрика начала обучать специалистов из Беларуси, а братская компания обеспечивает её тканями. К сотрудничеству пришли после обоюдных визитов на производства. Сейчас башкирский легпром поддерживает и активно налаживает новые деловые связи с предприятиями стран СНГ. Сотрудничеству был дан толчок на Форуме регионов России и Беларуси, который прошел летом прошлого года в Уфе. Также швейные производства Башкортостана развиваются и запускают новые линии одежды.

Конструкторы получают эскиз из дизайнерского отдела и распределяют между собой. Затем разрабатывают первичную модель, которую отшивают сначала в экспериментальном цехе. После она возвращается сюда же на доработку.

Ткань проходит через мерильно-браковочную машину, затем поступает на раскрой. Для получения качественных деталей соблюдаются все этапы раскройки. Осторожность во время обработки гарантирует результат и рациональное использование ткани.

Благодаря этому изделие лучше держит форму и сохраняет фасон. Теперь дублирующая ткань не отклеится от фабричной, и ей не страшна ни глажка, ни стирка. Детали отшиваются и соединяются в элегантный костюм или изящное платье.

Начинали в небольшой мастерской 30 лет назад, где работали лишь пять человек. Сегодня на производстве задействованы 170. Появились швейные подразделения в Салавате и Бирске. Изделия доставляются в торговые точки группы компании. Это 10 городов России.

Прошлым летом делегация Башкортостана побывала в Гродно, где познакомилась с продукцией и работой крупных предприятий легпрома. Приезжали с ответным визитом и белорусы, что в дальнейшем привело к сотрудничеству предприятий.