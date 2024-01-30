Мошенники из Украины звонили депутатам от имени зампреда горсовета Уфы

По предварительной версии, мошенники из Украины для совершения своих злодеяний использовали имя руководителя фракции «Единой России» горсовета Уфы Александра Мельникова. Об этом информирует «GOROBZOR.RU».

По информации, полученной от его коллег, от имени Мельникова с ними связывались неизвестные и сообщали, что скоро им позвонят из органов госбезопасности. Якобы все это связано с недавними событиями в Башкирии.

Затем депутаты горсовета Уфы стали получать звонки с неизвестных номеров от «силовых структур». Никто не пострадал. Сам Мельников от комментариев отказался.

Аферисты используют фейковые аккаунты чиновников Башкирии для хищения средств доверчивых граждан. Наибольшее количество мошенников «сидит» в городе Днепре, где работают свыше тысячи таких колл-центров.