В Башкирии женщина с тремя детьми врезалась в электроопору на иномарке

В Буздякском районе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием маленьких детей. Виновницей аварии стала пьяная мать.

Фото №1 - В Башкирии женщина с тремя детьми врезалась в электроопору на иномарке

На 1376 км трассы М-5 40-летняя женщина на «Тойота Камри» не справилась с управлением и допустила наезд на электроопору. В салоне авто находились три ребёнка – 2, 4 и 7 лет. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Первоначальное освидетельствование местной жительницы показало наличие 1.232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата и была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: ГИБДД РБ. 

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