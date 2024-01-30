В Башкирии женщина с тремя детьми врезалась в электроопору на иномарке

В Буздякском районе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием маленьких детей. Виновницей аварии стала пьяная мать.
На 1376 км трассы М-5 40-летняя женщина на «Тойота Камри» не справилась с управлением и допустила наезд на электроопору. В салоне авто находились три ребёнка – 2, 4 и 7 лет. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Первоначальное освидетельствование местной жительницы показало наличие 1.232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата и была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Фото: ГИБДД РБ.