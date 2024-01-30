В Башкирии женщина с тремя детьми врезалась в электроопору на иномарке

Первоначальное освидетельствование местной жительницы показало наличие 1.232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата и была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также были составлены материалы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.