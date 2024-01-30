В Уфе выявили проблемы с вывозом снега

Сегодня, 30 января, на оперативном собрании в администрации Уфы обсудили проблемы с вывозом снега в городе.
Каждые сутки на улицах работают более 400 единиц коммунальной техники и около 450 рабочих. Снегоплавильные пункты работают круглосуточно. Так, за прошедшую неделю было вывезено более 123,6 тысяч кубометров снега.
Однако мэр города отметил, что тротуары и проезды во дворах всё равно остаются неочищенными. Также часто снег складируют на детских площадках, жилых территориях и пешеходных переходах.