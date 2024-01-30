В Уфе выявили проблемы с вывозом снега

Как только глава района приходит ко мне с просьбой выделить финансирование на приобретение техники, пожалуйста, выделяем. А значит, как касается результатов, вот они. У нас в городе не три улицы, я всем напоминаю. Это не только Заки Валиди, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. Есть и другие улицы, и на них тоже надо обращать внимание.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы