В Башкирии мужчина отравился курительной смесью и погиб

От всех случаев отравлений курительными смесями 84% приходится на отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше), 11% — на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) и 5% — на отравления среди детей (до 14 лет включительно). В 87,5% случаев отравлений (6818 случаев) приходится на отравления среди мужского населения.