В Башкирии мужчина отравился курительной смесью и погиб

Житель Башкирии отравился курительной смесью. Инцидент произошёл в 2022 году. Отравление закончилось для горожанина смертью.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, за 7 лет на территории России зафиксировали 7794 случая острых отравлений курительными смесями. При этом 213 из них закончились летально.
От всех случаев отравлений курительными смесями 84% приходится на отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше), 11% — на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) и 5% — на отравления среди детей (до 14 лет включительно). В 87,5% случаев отравлений (6818 случаев) приходится на отравления среди мужского населения.
Среди детей до 14 лет с 2016 года зарегистрировано 2 смертельных случая острых отравлений курительными смесями, среди подростков от 15 до 17 лет — 5 случаев.