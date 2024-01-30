В школах Уфы закрылись несколько классов

В Уфе из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в некоторых школах на карантин закрылись классы. Об этом стало известно сегодня, 30 января, на оперативном совещании в администрации.
В январе наблюдается рост заболеваемости. Так, в четырёх школах столицы на карантин закрыли шесть классов.
За четыре недели показатель в Уфе увеличился на 8,8%, по Башкирии — на 5,3%, в том числе среди детей школьного возраста (7-14 лет) — на 41,1%, среди детей 3-6 лет — на 39,5%, от 0-2 лет — на 22,7%.
Всего с начала этого года в столице Башкирии зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания ОРИ и гриппом, из них 41% приходится на детское население в возрасте до 14 лет.