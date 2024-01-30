Российские кинорежиссеры смогут снимать фильмы в Башкирии

Речь идет о системе рибейтов в кино, информирует пресс-служба Госсобрания республики. Данная система дает кинопроизводителям возможность получить субсидию из бюджета того региона, в котором проходят съемки фильма.

Фото №1 - Российские кинорежиссеры смогут снимать фильмы в Башкирии

Сейчас этот механизм успешно реализуется в ряде субъектов Российской Федерации. Их опыт показывает, что средства, выделенные кинопроизводителям, в итоге возвращаются в бюджет в существенно большем объеме.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Известно, что в настоящее время система рибейтов развита в Пермском и Краснодарском краях. В этих регионах ее использовали во время съемок фильмов «Чебурашка», «По щучьему велению и «Семейный бюджет».

Комитету по науке, образованию, культуре и молодежной политике поручено изучить опыт указанных субъектов и проработать вопрос на законодательном уровне.

Если Башкирия станет местом для съемок, то это послужит мощным рекламным ресурсом в кино и на телевидении, республика станет еще более узнаваемой.

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