Российские кинорежиссеры смогут снимать фильмы в Башкирии

Речь идет о системе рибейтов в кино, информирует пресс-служба Госсобрания республики. Данная система дает кинопроизводителям возможность получить субсидию из бюджета того региона, в котором проходят съемки фильма.

Сейчас этот механизм успешно реализуется в ряде субъектов Российской Федерации. Их опыт показывает, что средства, выделенные кинопроизводителям, в итоге возвращаются в бюджет в существенно большем объеме. Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Известно, что в настоящее время система рибейтов развита в Пермском и Краснодарском краях. В этих регионах ее использовали во время съемок фильмов «Чебурашка», «По щучьему велению и «Семейный бюджет».

Комитету по науке, образованию, культуре и молодежной политике поручено изучить опыт указанных субъектов и проработать вопрос на законодательном уровне.