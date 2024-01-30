В Уфе врачи прооперировали младенца с опухолью головного мозга

Двухмесячного малыша оперировали нейрохирурги Республиканской детской больницы. В настоящее время он вместе с мамой находится в федеральном центре – НИМЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д.Рогачева, где продолжает лечение.

Из Баймакского района в РДКБ ребенка доставили санавицией. У него наблюдался непропорциональный рост головы, беспокоила частая рвота. Дообследование подтвердило страшный диагноз. Медики приняли решение об экстренной двухэтапной высокотехнологичной операции.

Нейрохирурги благополучно удалили опухоль и убрали застой жидкости в мозге. Операционный материал направили на исследование в Москву – в рогачевскую детскую онкологическую клинику. Результаты анализа еще раз подтвердили опухоль.

Врачи РДКБ провели телемедицинскую консультацию с коллегами из столицы и приняли совместное решение о продолжении лечения малыша в федеральном центре.