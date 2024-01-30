В Уфе ФОК им. Ульфата Мустафина в феврале примет первых посетителей

Любой спортивный объект для нашего города, для республики имеет большое значение. В новый ФОК будут приходить дети, чтобы заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми. Заниматься здесь будут и взрослые. Объект на самом деле уникальный – четыре в одном. В нём есть бассейн, ледовая арена, тренажёрный и игровой залы. Во второй половине февраля объект откроёт свои двери. Это будет хороший подарок нашим детям и столице республики в преддверии её 450-летия. Мы уделяем огромное внимание развитию спорта в Башкортостане, особенно детского. Кроме юбилейных объектов строим несколько спортзалов по государственно-частному партнёрству. Но работы впереди ещё много. Интерес наших жителей к занятиям физкультурой и спортом растёт. Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всей республике.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан