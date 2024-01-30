В Уфе ФОК им. Ульфата Мустафина в феврале примет первых посетителей

В феврале в Уфе откроет двери новый центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. С ходом строительства объекта сегодня ознакомился Радий Хабиров. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и универсальным залом расположился на улице Менделеева между горнолыжным комплексом «Ак Йорт» и ВДНХ-Экспо.
Строительство фока началось в 2022 году, на сегодня он практически готов. В этом микрорайоне не хватало подобного центра. Примечательно, что тренироваться здесь могут порядка 400 детей – обучение для них будет бесплатным. Также посещать ФОК сможет и взрослое население.
Спортивный центр станет подарком горожанам к юбилею столицы. Проект реализуется в рамках программы «Газпром – детям». В республике уделяется большое внимание развитию физической культуры молодежи, кроме того, Башкортостан по количеству спортобъектов среди субъектов страны занимает второе место.