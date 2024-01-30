В Уфе ФОК им. Ульфата Мустафина в феврале примет первых посетителей

В феврале в Уфе откроет двери новый центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. С ходом строительства объекта сегодня ознакомился Радий Хабиров. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и универсальным залом расположился на улице Менделеева между горнолыжным комплексом «Ак Йорт» и ВДНХ-Экспо.

Строительство фока началось в 2022 году, на сегодня он практически готов. В этом микрорайоне не хватало подобного центра. Примечательно, что тренироваться здесь могут порядка 400 детей – обучение для них будет бесплатным. Также посещать ФОК сможет и взрослое население.

Спортивный центр станет подарком горожанам к юбилею столицы. Проект реализуется  в рамках программы «Газпром – детям». В республике уделяется большое внимание развитию физической культуры молодежи, кроме того, Башкортостан по количеству спортобъектов среди субъектов страны занимает второе место.

Любой спортивный объект для нашего города, для республики имеет большое значение. В новый ФОК будут приходить дети, чтобы заниматься спортом, становиться физически крепкими людьми. Заниматься здесь будут и взрослые. Объект на самом деле уникальный – четыре в одном. В нём есть бассейн, ледовая арена, тренажёрный и игровой залы. Во второй половине февраля объект откроёт свои двери. Это будет хороший подарок нашим детям и столице республики в преддверии её 450-летия. Мы уделяем огромное внимание развитию спорта в Башкортостане, особенно детского. Кроме юбилейных объектов строим несколько спортзалов по государственно-частному партнёрству. Но работы впереди ещё много. Интерес наших жителей к занятиям физкультурой и спортом растёт. Поэтому продолжим насыщать спортивную инфраструктуру по всей республике.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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