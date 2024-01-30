В Башкирии жители сельской местности могут пройти диспансеризацию в ФАПах

Диспансеризация, не уезжая из деревни. Проверить базовые показания здоровья многие жители республики в сельской местности могут прямо в местных фельдшерско-акушерских пунктах. В селе Мечетлино Салаватского района два года назад заработал обновленный ФАП.

В день там принимают 25 человек, все данные заносятся в компьютер. Пациенты могут пройти ЭКГ, проверить внутриглазное давление, получить направление в районную больницу. Эта работа проводится весьма активно и, по словам фельдшера, за последнее время она помогла своевременно выявить у жителей много хронических либо опасных заболеваний.