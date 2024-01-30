В Башкирии более тысячи семей стали участниками проекта «Жена героя»

Его инициатором выступила руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Эльвира Мацкевич. Проект рассказывает истории бойцов, которые сражаются или отдали жизнь за Родину. Одной из главных составляющих является проведение фотосессии жен военнослужащих.
Профессиональные визажисты и стилисты делают макияж и прическу каждой участнице. В кадре жены держат в руках или накидывают на плечи китель своего супруга. Нередко на фотосессии они приходят с детьми.
Помимо фото, делаются и видеоролики. Фотографии отправляются на передовую, размещаются в соцсетях и на баннерах. Участниками проекта становятся и мамы военнослужащих. В планах у организаторов провести в Уфе большую фотовыставку. Все это реализуется благодаря гранту главы республики.