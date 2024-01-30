В Уфе подростка приговорили к пяти годам колонии за распространение наркотиков

В Уфе вынесли приговор подростку за покушение на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает Прокуратура Башкирии.

Фото №1 - В Уфе подростка приговорили к пяти годам колонии за распространение наркотиков

Судом установлено, что 17-летний парень в октябре 2023 года через мессенджер получил от поставщика координаты с местонахождением партии наркотических веществ. В дальнейшем, злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники. 

Деятельность подростка пресекли сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии. 

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