В Башкирии на поддержку промышленности в прошлом году направили более 4 млрд рублей

- на создание инфраструктуры Туймазинского промышленного технопарка «Мастер» и индустриального парка «Уфимский», особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга»;



- строительство промышленных объектов для реализации в регионе крупнейших инвестиционных проектов группы компаний «Амкодор»;



- докапитализацию Фонда развития промышленности Республики Башкортостан для предоставления льготных займов и грантов промышленным предприятиям;



- субсидирование затрат организаций легкой промышленности и лесопромышленного комплекса по приобретению специализированного отраслевого оборудования и сырья;



- проведение мероприятий по развитию инновационного потенциала региона;



- субсидирование затрат предпринимателей на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в рамках мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива:



- возмещение части затрат подрядным организациям на модернизацию энергетической инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ.