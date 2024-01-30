В Башкирии на поддержку промышленности в прошлом году направили более 4 млрд рублей

В прошлом году на поддержку промышленности в Башкирии было направлено 4,3 млрд рублей, из которых 0,4 млрд - из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Фото №1 - В Башкирии на поддержку промышленности в прошлом году направили более 4 млрд рублей

По информации министра финансов Лиры Игтисамовой, поддержка отрасли промышленности позволит улучшить конкурентоспособность местных предприятий, создать новые рабочие места и увеличить экономический потенциал Башкирии. Также поддержка промышленности способствует сокращению зависимости от импорта.

Указанные средства были направлены: 

- на создание инфраструктуры Туймазинского промышленного технопарка «Мастер» и индустриального парка «Уфимский», особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга»;

- строительство промышленных объектов для реализации в регионе крупнейших инвестиционных проектов группы компаний «Амкодор»;

- докапитализацию Фонда развития промышленности Республики Башкортостан для предоставления льготных займов и грантов промышленным предприятиям;

- субсидирование затрат организаций легкой промышленности и лесопромышленного комплекса по приобретению специализированного отраслевого оборудования и сырья;

- проведение мероприятий по развитию инновационного потенциала региона;

- субсидирование затрат предпринимателей на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в рамках мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива:

- возмещение части затрат подрядным организациям на модернизацию энергетической инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ.  

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