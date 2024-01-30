В Башкирии создадут межведомственную комиссию для борьбы с мошенниками

Абсолютно разделяю с вами беспокойство по поводу роста преступлений в сфере информационных технологий. Надо ясно понимать, что мы с вами имеем дело с очень коварным, сильным и опытным противником. И он находится не у нас – большинство преступлений администрируются с территорий недружественных государств. Я согласен с тем, что нужно усиливать пропагандистско-разъяснительную работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан