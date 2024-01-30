В Башкирии создадут межведомственную комиссию для борьбы с мошенниками

В неё включат руководителей и муниципалитетов в том числе. Об этом Радий Хабиров рассказал на коллегии Министерства внутренних дел по республике. На совещании обсудили итоги работы за 2023 год. В регионе снижается преступность: на 22% – в общественных местах, и на 17% – на улицах. А вот количество нарушений в сфере информационных технологий, наоборот, растёт.
В 2024 году ожидаются важные события. В первую очередь, это выборы Президента России. Сейчас идёт активная фаза избирательной кампании. Необходимо обеспечить комфортные условия в период голосования, отметил Хабиров. В этом году столице Башкортостана исполняется 450 лет – событие федерального значения, утверждённое указом Президента России. Огромное количество мероприятий, форумов соберет сотни гостей.
Алгоритм взаимодействия позволил накопить опыт проведения без чрезвычайных ситуаций. В режиме видеосвязи в заседании коллегии принял участие замминистра внутренних дел России Александр Кравченко. Он выразил слова признательности руководству республики за конструктивное взаимодействие и поблагодарил МВД по Башкортостану за слаженную работу.